Tagasivaade: vastlapäevatuisk halvas liikluse

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 aastat tagasi.

„Kas Kurevere karjääri pärast hakatakse kohut käima?”, 17. veebruar 1994

Eelmine Hanila vallavolikogu lubas Eesti-Soome ühisettevõtmisel avada Virtsu lähedal Kureveres dolomiidikarjääri. Osalisteks pidid saama Soome „Nordkalk”, Haapsalu KEK (tütarfirma Lihula „Libet” ja Hanila vallavalitsus).

Nüüd tühistas uus vallavolikogu eelmise lubaduse põhjendusel, et karjääri alla jääb oletatavasti Eesti ja võib-olla Euroopa liigirikkaim loopealne. Äraütlemise ühe põhjusena nimetas vallavanem Arno Peksar ka seda, et kaevandamisega tegelema loodud AS „Kurevere” on vallavalitsuse mängust välja jätnud. „Nordkalk” ja KEK on geoloogilisteks uuringuteks juba sadu tuhandeid kroone kulutanud ning mõistagi ei saa volikogu otsus neid rõõmustada. Kõneldakse võimalikust kohtuskäimisest.

„Vastlapäevatuisk halvas liikluse”, 17. veebruar 1999

Öö läbi möllanud lumetuisk ummistas eile hommikuks kõik Läänemaa kohalikud teed ja muutis raskeks liiklemise ka magistraalidel.

