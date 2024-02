Juhtkiri: lapsedki saavad aru

Mootorsõidukimaksu eelnõu pentsikuks kujunenud arutelu riigikogus ajas kopsu üle maksa ka idee poolest eelnõu vastu olnud koolilastel, kes istungi ajal riigikogu külastama sattusid.

Viigi kooli lapsed olid tunnistajaks, kui opositsioon aeglustas eelnõu arutamist protseduuriliste küsimuste ja automaksuvastaste vaikuseminutitega. Nad nägid, kuidas rahandusminister Mart Võrklaeva ettekande ajal blokeeris Kalle Grünthal riigikogu kõnetooli ning saalis hakkas kostma undav heli, mida EKRE fraktsioon tekitas saali kaasa toodud kõlariga. Tekkinud olukorra pidi istungi juhataja lahendama vaheaja võtmisega.

„Ebaviisakas, piinlik, nii ei kõlba,“ oli laste lühikokkuvõte nähtust. Nad tõdesid, et toimuv oli küll naljakas, aga nende naerus oli ka kibedusenoot.

Põhikoolilapsed riigikogu istungeid ei jälgi ja paljudel neist ei ole veel ka oma kindlaid eelistusi erakondade hulgas, nad on eelarvamusvabad. Aga mis kõige olulisem – veel ei ole kuhugi kadunud vahetu siirus. Kui nii noor inimene ütleb, et käitumine on ebaviisakas, siis nii on.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!