LOETUIMAD LOOD 2023: Lumelükkamise tunnihinnad on tõusnud kosmilistesse kõrgustesse

Üheks nendest on 14. detsembril ilmunud lugu „Lumelükkamise tunnihinnad on tõusnud kosmilistesse kõrgustesse".

Nii Lääne-Nigula vallas kui ka naaberomavalitsuses Haapsalus makstakse kohalike teede lumelükkamise eest sellist tunnihinda, millest mullu ei julgetud unistadagi.

Noarootsi osavallas on Riguldi piirkonna teede lumest puhastamise tunnihind 192 eurot ning Haapsalu maapiirkonnas 172,8 eurot tunnis. Aasta tagasi sõlmitud hankelepingutes oli see töö poole odavam.

Lund on Lääne-Nigula vallas lükkamas 14 ettevõtet. OÜ Kingat oli eile keskpäevaks Kirimäe, Koela, Väänla ja Palivere kandi vallateed kenasti lumest puhtaks lükanud. Sombusele ilmale lisas aga süngust vallas pingeid tekitav arutelu selle üle, kas vald pole ülemäära priiskavaid lumelükkamislepinguid sõlmides vastutustundetult käitunud.

Nimelt avastas Lääne-Nigula volikogu liige Janek Loorens, et vald on sõlminud Siim ja Ats Peetrisele kuuluva osaühinguga Kingat töövõtulepingu, milles on lume lükkamise eest kirjas sellised tunnihinnad, millega on tema sõnul püstitatud Eesti rekord. Praegu käibki volikogu meililistis Loorensi algatusel arutelu nii lepingutesse kirja pandud hindade kui ka selle üle, kas lepinguid sõlmides pole mitte rikutud toimingupiiranguid.

Toimingupiirangute rikkumist võib Loorensi sõnul täheldada selles, et Lääne-Nigula valla taristunõunik on Olev Peetris ja vaidlusaluse lumelükkamishanke võitnud OÜ Kingat omanikud on tema hõimlased Ats ja Siim Peetris. Samas nendib Loorens, et tõepoolest, lepingutele on tellijana allkirja andnud vallavanem Janno Randmaa ja tellijate esindajaks on märgitud Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo, Olev Peetrisest pole lepinguis sõnakestki.

Uus hange, uus hind

Üks 18. oktoobril sõlmitud leping on Noarootsi osavalla Riguldi piirkonna vallateede kohta ja selles on tunnihinnaks koos käibemaksuga 192 eurot ja teine leping käib Sutlepa piirkonna kohalike teede kohta, seal on tunnihinnaks koos käibemaksuga 168 eurot. Vallavanemalt Janno Randmaalt tahab Loorens teada, miks ta on selliste tunnihindadega lepinguile oma allkirja andnud.

Randmaa ütles Lääne Elule, et lumelükkaja leidmiseks korraldatud riigihankes teisi pakkujaid peale Kingati polnud. „Ja olidki vallavalitsus ja osavallavanem fakti ees, et kas kinnitame selle ühe lükkaja ära või võtame riski, et ei kinnita seda hanke tulemust. Aga kas me sinna lükkaja saame, või oleks olnud olukord, kus inimesed oleksid põlvini lumes sumbanud? Oleks ta [lumelükkamise hange] kuskil nurga taga aetud asi, aga ta on läbi riigihangete registri saadud tulemus.”

Randmaa ütles, et kriitika alla sattunud lepingutega tegeletakse edasi. „Volikogu listi läks kiri välja põhjendusega, kuidas on see protsess on läbi viidud. Ilmselt tuleb ka volikogus arutlusele,” nentis vallavanem.

Probleem on Randmaa sõnul üles kerkinud sellest, et piirkondades erinevad lume lükkamise hinnad kohati kaks korda. „Aga eraettevõtjale ei saa ka öelda, millist hinda ta tohib küsida – see on tema otsus,” ütles vallavanem. „Milliste hindadega meie naabrid Haapsalus lumetõrjet teevad? Olen kuulnud jutte väga kõrgetest hindadest.”

Vallavanem on skandaali puhkemise järel Kingati omanikega suhelnud. „Nad on andnud sõnumi, et kui leiame kellegi, kes tuleb ja teeb seda odavamalt, siis nemad sellest lepingust kümne küünega kinni ei hoia. Nüüd ongi küsimus, et kuidas saame kõige mõistlikumalt nii teha, et ühel hetkel poleks meil lumi põlvini,” arutles Randmaa.

Turg määrab hinna

OÜ Kingat tegutseb Lääne-Nigula vallas lumelükkajana kahes piirkonnas, Noarootsi osavallas tegutsetakse kahe eri lepingu alusel Sutlepa ja Riguldi piirkonnas ning nii Taebla kui ka Palivere osavallas lükatakse lund kokku 14 külas ja Palivere alevikus.

Lõunapoolse piirkonna lume lükkamise hanke võitis OÜ Kingat mullu, põhjapoolse said nad sel aastal. „Ega me ei läinud seda hanget ju võitma. Me ei tahtnud seda. Meil on oma hind ja seda ka pakkusime. See, mis lepingutes kirjas on, ongi meie hind,” ütles ütles OÜ Kingat omanikke Ats Peetris, kes oli eile pärastlõunal sahaga Hallimäe teed lumest puhastamas.

„Leping on leping. Siin [Sutlepa ja Riguldi piirkonnast] on tunnihind poole odavam, seitsmekümne [euro] ringis. Haapsalus on maapiirkonnas [tunnihind] umbes sama kui meil,” teadis Peetris rääkida. „150 eurot ja üle selle – selline ongi täna turuhind.”

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles Lääne Elule, et Haapsalu maapiirkonnas võitis lumelükkamise hanke Rannavesi Ehitus OÜ. „144 eurot pluss käibemaks,” ütles Mäesalu tunnihinnaks. Kokku koos käibemaksuga teeb see 172,80 eurot tunnis.

Üks lumelükkamistiir võtab aega 12–15 tundi, sõltuvalt sellest, palju on lund. Suures lumelükkamispiirkonnas on Kingatil korraga töös mitu masinat. „Oleneb, millised on tingimused. Näiteks eile oli külavaheteedel väljas neli masinat, viies oli Palivere alevikus,” ütles Peetris kolmapäeval. „Tänavu on lumega siiski vedanud, ülemäära raskeid tingimusi pole.”

