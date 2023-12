LOETUIMAD LOOD 2023: Linnuvaatlejad sattusid Vormsis huntide piiramisrõngasse

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 28. oktoobril ilmunud lugu „Linnuvaatlejad sattusid Vormsis huntide piiramisrõngasse”.

Vormsis murravad hundid kariloomi ja piiravad linnuvaatlejaid, eriloaga on tänavu saarel kütitud juba kolm hunti.

„Kes hunti näha tahab, peab südaöö paiku Vormsisse minema,” ütles metskurvitsauurija Jaanus Aua, kes jäi saarel huntide piiramisrõngasse. Vormsi jahiseltsi esimehe Rein Veitmaa sõnul näeb hunti saarel ka päevasel ajal.

Läinud nädala reede hilisõhtul oli Aua koos oma kolleegi Hannes Pehlakuga Rälby kandis heinamaal metskurvitsaid jälgimas, kui nad kuulsid eemal hunti ulgumas, hetke pärast ulgus esimesele hundile teiselt poolt vastu teine hunt. Lõpuks lähenesid sealtpoolt, kust kostis esimese hundi ulgumine, linnuvaatlejatele kaks hunti, teiselt pool üks hunt ja kolmandast küljest veel kolm hunti. Kuus hunti võtsid üles linnuvaatlejate jälje ja lähenesid seda mööda neile. „Väga ebamugav olukord oli,” nentis Aua. „Ma ei tea, kas nende huvi oli kulinaarne või tajusid konkurentsi.”

Aua sõnul olid Vormsis kohatud hundid ebaharilikult julged ja jäid seisma alles 40 meetri kaugusel linnuvaatlejatest. „Nende huvi oli ebaterve,” lausus ta. „Tunnevad ennast peremehena.”

Sattunud huntide piiramisrõngasse, ei saanud Aua enam metskurvitsate vaatlusega edasi tegeleda. „Ei saa tööd teha, kui iga hetk võib keegi sulle kihvad tagumikku lüüa,” ütles ta.

Aual ja Pehlakul möödus huntidega kohtumine õnnelikult, nad jõudsid autoni ja lasid huntidele prožektori silma – sellega olid nad pääsenud. See ei jäänud Aual aga viimaseks kohtumiseks Vormsi huntidega. Kolmapäeval kohtus metskurvitsauurija veel ühe hundiga, kes tema hinnangul polnud üks laupäeva hilisõhtul nähtud kuuest hundist, vaid ta elab saarel üksikisendina.

Seda, et hundid on Vormsis väga julged, kinnitas ka jahiseltsi juht Veitmaa. „Rahvas räägib, et vaatavad põllult otsa, kui mööda sõidad,” sõnas ta.

Pelgalt otsavaatamisega aga asi saarel ei piirdu. Möödunud nädala alguses murdsid hundid Mikk Varblasele kuuluvaid lambaid, kuigi tal on karjamaal kaitseks ümber hunditõkkeaed. „Omalt poolt olin kõik teinud,” ütles ta.

Varblase Borrby külas asuvast 28pealisest noorkarjast sai viga 25 lammast, neist kuus olid surnud ja kaheteistkümnele tehti hädatapp. „Seda tuleb veel teha,” lausus Varblane. Ta kardab, et hundirünnaku tagajärjel jääb ta ilma kõigist oma loomadest. Ehkki kolm lammast on esmasel hinnangul sellest karjast terved, arvas Varblane, et ka nemad ei jäänud huntide rünnakus puutumata.

Hundid on saarel loomi murdnud ennegi: suvel ründasid nad veisekarju, viga said küll üksikud loomad, mitte terve kari nagu Varblasel.

„Vormsi on hundikarjale liiga väike. Inimesed ja hundid koos siia ei mahu, üks peab lahkuma,” rääkis Varblane. Huntide toitumisterritoorium on rikkaliku toidubaasiga metsaaladel vähemalt 100 km², kuid see võib küündida ka üle 1000 km², kuid Vormsi saare pindala on 93 km².

Kui palju saarel hunte on, pole täpselt teada. Kui Aua rääkis, et sattus korraga kuue hundi piiramisrõngasse ja hiljem nägi veel ühte hunti, siis jahimehed arvavad, et saarel on elab neljapealine kari.

Neile on plaanis novembris, kui algab hundijahi hooaeg, hakata pidama ajujahti. Eriloaga on jahimehed tänavu saarel küttinud kolm hunti: ühe augustis ja kaks oktoobris. „Vormsile pole hunte ette nähtud,” ütles Veitmaa.

Varasematel aastatel pole Vormsis huntidega probleeme olnud. Neid on sattunud küll üle jää saarele uudistama, kuid sama teed mööda on loomad lahkunud. Viimasel talvel saarele jõudnud hundid jäid aga saarele pesitsema.

Aua on ka varem Vormsis hunti kohanud, kuid siis pole olnud tegemist nii julgete loomadega nagu nüüd.

Huntidega on probleeme ka mandril. Kahe nädala eest murdsid hundid Oidremal 20 lammast. Ka sealkandis on hunte tihti näha ja et probleemi lahendada, kirjutas Lääneranna vallavanem Ingvar Saare keskkonnaametile kirja, milles palus hundilaskmislube väljastades ka selle kandi murega arvestada.