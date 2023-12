LOETUIMAD LOOD 2023: Taebla vana koolimaja võib saada Erika Salumäe korteriks

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 17. septembril ilmunud lugu „Taebla vana koolimaja võib saada Erika Salumäe korteriks”.

Taebla vana koolimaja võib saada üheks Erika Salumäest vändatava filmi võttepaigaks.

„See on hea uudis, et võttegrupp tahab meie koolimajas järgmisel suvel Erika Salumäe filmi võtteid teha. Käidi vaatamas,” ütles Taebla kooli õppejuht Kersti Lõhmus.

Lõhmuse sõnul oli üks seltskonnast, kes koolimaja uudistamas käis, „Meie Erika” operaator Rein Kotov. „Talle oli koolimaja juba tuttav paik,” nentis Lõhmus. Nimelt oli Kotov ka eelmise, 2017. aasta mais Taebla koolimajas osaliselt üles võetud Moonika Siimetsa „filmi „Seltsimees laps” operaator. Tegemist on tuntud filmimehega, sest ta oli ka viimase aja menufilmide „Tõde ja õigus” ning „Kalev” operaator.

Neljaliikmeline filmiseltskond olevat eriliselt huvi tundnud koolimaja esimesel korrusel asuva direktorikorteri ruumide vastu. „See olevat nagu see korter, kus Erika kunagi olevat lastekodus elanud,” vahendas Lõhmus kuuldut.

Võibolla saab filmivõteteks kasutada ka kooli räämas, nõukogude aega meenutavat spordisaali. „Ja loomemajas on tolleaegset mööblit,” kirjeldas Lõhmus filmitegijaile silma jäänut.

„Meie Erika” jutustab loo Eesti olümpiasangari teekonnast lastekodutüdrukust maailmarekordite ja olümpiakullani.

Filmi produtsent Marju Lepp (Filmivabrik) ütles Lääne Elule, et võtteid alustatakse järgmise aasta jaanuaris-veebruaris ja need kestavad suveni välja. Praegu on filmitegijad käinud võimalike võttepaikadega tutvumas.

„Oli tore koht ja hästi sümpaatne,” meenutas Lepp Taebla vana koolimajaga tutvumist. Aga seda, kas filmimeeskond tuleval aastal ka Taeblasse jõuab, täie kindlusega veel väita ei saa. „Me pole veel võttepaiku lukku löönud,” nentis Lepp. „Osa neist [võttepaikadest] on ka Lätis ja Leedus.”

„Meie Erika” on Filmivabriku ja Elisa koostöös valmiv elulooline spordidraama. Koostööpartnereid on Lepa sõnul palju rohkem. „Koostöö on ka Leedu stuudioga, Tartu fond toetab ja Ida-Virumaa ning meil on investoreid ka,” loetles Lepp.

„Filmi lavastaja on tudengi-Oscariga pärjatud German Golub,” ütles produtsent Lepp. „Ta on noor ja talendist pakatav ja see on tema esimene täispikk mängufilm.”

Lepa sõnul suudab „Meie Erika” üllatada, kurvastada ja rõõmustada. „See on justkui lainetav Tuhkatriinu-lugu, kus ka pärast kõiki mõõnasid ja raskusi suudab inimvõimete piiridel pingutamine ja vankumatu usk millegi suurema saavutamisse tuua tulemuseks midagi ajaloolist,” kirjeldas Lepp.

„Meie Erika” näitlejad on enamasti juba välja valitud, kuid avalikkuse ette neid veel paisatud pole. Ühe nime, Erika Salumäe osatäitja, oli produtsent nõus välja tooma, selleks on Karolin Jürise.

Mõisakülast pärit 27aastane Jürise lõpetas 2019. aastal Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti õppekava näitleja erialal. 2021. aastast on ta VAT teatri näitleja.

„Meie Erika” tõstab taas rambivalgusesse läbi aegade ühe edukaima Eesti sportlase, kes on pidanud kahe olümpiakulla ja arvukate rekorditeni jõudmiseks ületama rohkem raskusi, kui paljud ette kujutada suudavad. Elvast pärit trekisõitjal on tulnud triumfideni jõudmiseks rinda pista väärkohtleva kasuvanaema, murdunud unistuste ja vaid omakasu peal väljas olevate abilistega.

Taebla vana koolimaja on varemgi kasutatud võtteplatsina. Kuus aastat tagasi sai ühest klassiruumist Stalini-aegne kolhoosikontor, kui seal võeti üles Leelo Tungla ja Moonika Siimetsa „Seltsimees last”.

2016. aastal hoones filmitud kaadritest sai eesti rahva muuseumi püsinäituse nõukogude perioodi osa – Allfilm võttis seal üles, kuidas venelanna Alla õpetab lastele vene keelt.

