Lasteraamatukogu näitus viib illustratsioonimaailma

Lasteraamatukogus saab jõulu- ja näärikuul nautida kõrgtasemel illustratsioonikunsti.

Poola vabariigi suursaatkonna vahendusel jõudis Haapsallu poola kunstniku Joanna Concejo isikunäitus „See on minu maailm“. Kokkulepe näituse osas oli juba sõlmitud, kui tuli hea uudis – rahvusvahelise žürii otsusega omistati Concejole Tallinna illustratsioonitriennaali „Pildi jõud“ laureaadi tiitel. Triennaalil osales 82 kunstnikku 26 riigist. Nüüd on meie huvilistel võimalus tutvuda selle erakordse kunstniku peenekoeliste piltidega, milles on mitmetasandilist sõnumit ja küllaga tähendusrikkust, need jutustavad oma lugu, toetades samas ka teksti autori sõnumi edasiandmist.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!