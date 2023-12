Juhtkiri: järjekordne reform

Pärast haridusreformi ja raamatukogude töö ümberkorraldamist jõuab Lääneranna vald nüüd kultuurielu ümberkorraldamiseni. Senised reformid on viinud kaks kooli ja pannud kinni neli raamatukogu. Vallavanem lubas, et kultuuriasutusi üheks asutuseks – Lääneranna kultuuri- ja noortekeskuseks – liites ei panda kinni ühtegi rahvamaja; kõik läheb ainult paremaks ja organiseeritumaks. Jääb loota, et vallavolikogu ja -valitsus on oma senistest kogemustest õppinud.

