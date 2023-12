Hannes Rumm: lõppeb rizzi-aasta ehk AI-aasta

Oxfordi sõnastik valis 2023. aasta sõnaks rizz. Mida see ometi tähendada võiks? Nii küsisin mina endalt, kui seda sõna esimest korda nägin. Ilmselt esitavad endale sama küsimuse ka paljud Lääne Elu lugejad.

Sõna rizz on maailmas tänavu väga palju kasutatud, see on lühend ingliskeelsest sõnast charizma ehk karisma. Kui ma selle uudissõna tausta uurisin, siis ei tundnud ma ennast enam rumalalt. Nagu selgus, mõtles selle sõna välja ja laskis 2021. aastal kasutusse praeguseks 22aastane Youtoube’i ja Twitchi suunamudija Kai Cenat. Plahvatuslikult levis sõna rizz kolmandas ühismeediakanalis Tiktok.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!