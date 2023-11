Lasteraamatukogu sai tagastuskasti

Lasteraamatukogu lugejad saavad nüüd läbi loetud teosed panna välisukse kõrval asuvasse tagastuskasti. „See on väike lisavõimalus neile, kes ei saa raamatukogu lahtiolekuaegadel tulla,” ütles lasteosakonna juhataja Jaanus Kõuts. „Eelistame, et lapsed ja vanemad tulevad ikka sisse ja võtavad ka uusi raamatuid.”

Seni on saanud lasteosakonnast võetud raamatuid viia kultuurimaja juures asuvasse suure raamatukogu tagastuskasti. Seda on ka kasutatud ja igal nädalal on lasteosakonna töötajad sealt mitukümmend raamatut tagasi lasteosakonda toonud.

Tagastuskast pandi lasteraamatukogu juurde püsti möödunud teisipäeval ja enne kui raamatukogu suleti, oli esimene raamat juba kastis.