Näitus lasteraamatukogus: kassid, kakud ja teised toredad

Lasteraamatukogus eksponeeritav pildikooslus „Armastusega Lätimaalt“ on põnev läbilõige meie naabrite illustratsioonivaldkonnast nii tuntud kui ka noorte tegijate näitel.

Näitusel saab vaadata kuue läti kunstniku pilte. Kummatigi ei erine nende stiil ja laad eesti kolleegide omast kuigivõrd. Eesti lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone arvamuse kohaselt käivad meie ja nende kunstnikud kohati suhteliselt ühte jalga. Illustratsioonitrendid, mis on tulnud meile, on ka Läti illustratsioonis väga hästi näha, märgib ta, aga erinevus näeb värvijulguses. „Meie illustraatorid on julgemad tooma intensiivsemaid ja eripärasemaid värve sisse, Läti illustratsioon on võibolla natukene mahedam ja pastelsemate toonidega," kirjeldas ta.

