Tallinna õpetaja tutvustas oma Läänemaa raamatut

Pühapäeval tutvustas Betti Alveri kirjanduspreemia nominent Mart Kuhi Haapsalu kaubamaja Apollo raamatupoes oma Läänemaa-teemalist romaani „Vihmakass“.

Tallinna saksa gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötav Mart Kuhi on „Vihmakassi” tegevuse toonud Läänemaale, sest siin on tema maakodu ja siin on ta vanavanemate juures veetnud oma lapsepõlve suved. Vanaema lood ongi olnud innustajateks „Vihmakassi“ maailma loomisel.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!