Andrus Kivirähk esitles Haapsalus oma uut raamatut

Täna tutvustas Haapsalu Apollos kirjanik Andrus Kivirähk ja kunstnik Takinada ehk Irina Shabarova oma uut lasteraamatut „Tilda ja tolmuingel“.

„Sina olid pärm, mis pani selle taigna kerkima,“ ütles kohe alguses Kivirähk Takinada kohta.

Nimelt Takinada oli juba varem joonistanud valmis tegelase, kes raamatus on tolmuingel. Temalt küsiti tihti, kes see selline on ja siis mõtles kunstnik ruttu välja lugusid oma joonistatud tegelasest. Kord oli tal soovitatud sellest tegelasest lasteraamat teha. Kuna ta ise kirjanik pole, siis soovitati jällegi Kiviräha poole pöörduda. Pärast pikka enesekogemust ta kirjaniku poole pöörduski.

Kivirähk kirjutas Takinada loodud tegelase tolmuingliks.

„Tolm on põnev asi, mis tuleb tubadesse ei tea kust ja kui ära koristad, on paari päeva pärast uus tulnud,” rääkis Kivirähk. „Tolm on igavene asi, mis mäletab neid aegu, mida meie enam ei mäleta.“

Just mäletamisest ongi raamatus juttu.Tolmuingel tuletab Tildale meelde asju, mis ta on juba unustanud.

Tolmuingel ei ole klassikalises mõttes ingel. Ta on halli värvi, suurte silmade ja suurte kõrvadega, kuid pisikeste tiibadega olend, keda näevad vähesed. Lisaks koguvad tolmuinglid nööpe, mis on kaduma läinud. Mõnd nööpi, mis neile eriti meeldib, võivad nad ka otse pluusi või jaki eest ära tirida. Nööpe peavad tolmuinglid koduloomadena ning käivad nendega jalutamas.

Ka publiku seast teatas üks laps, et tema pluusi eest on nööp kaduma läinud, paljud lapsed kiitsid autori teisi raamatuid ja rääkisid nendest.

Takinada uuris kirjanikult, kas millalgi tuleb raamat ka nööpe varastavate tolmuinglite sugulastest, kes käivad sokke varastamas. Selle peale hakkas Kivirähk oletama, et võib-olla sokke ei varasta keegi, võib-olla on nad inimestest tüdinenud ja läinud omi asju ajama või tüütas soki ta paariline ära.

Raamatuesitluse lõpus said huvilised küsida raamatusse autogrammi ja lapsed meisterdada koos Pärnu Apollo lasteklubi eestvedaja Anneli Kingiga nööbist vanaaegset vurri.