Eesti Päevalehe ajakirjanik Tuuli Jõesaar kogus lood oma kodu renoveerimisest remondipõnevikku „Meie vana maja”.

Kolmapäeva õhtul, kui Jõesaar Haapsalus värsket trükist tutvustas, oli raamatukogu lugemissaali kogunenud toatäis inimesi, peamiselt naisi, kellest paljud, nagu küsimustest selgus, samuti vana majaga silmitsi seisavad.

Et esitleda „Meie vana maja” just Haapsalus, oli autori suur soov. „Sest minu majal ja Haapsalul on väga tugev seos,” põhjendas ta.

