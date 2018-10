Marek Sadam esitleb Haapsalus raamatut „Tulbid ja bonsai“

Läänemaa juurtega laulja ja laululooja Marek Sadam esitleb kolmapäeval Apollo raamatupoes Haapsalus vastilmunud luule- ja mõtisklusteraamatut “Tulbid ja bonsai”.

Sadama äärmiselt hingelisest raamatust leiab siiraid lauluridasid ja mõtisklusi selle kõige ehedamas ja südamlikumas vormis. “Seda raamatut ei saa ahmida. Need lood on ühekaupa lugemiseks. Need peatavad su rutu. Mareki päriselt juhtunud hetkedes, kohtumistes ja lahkumistes, unistustes ja mälupiltides on kahtlematult palju siirust, mis nüüdsel ajal ehk ootamatu ja haavatav. Eks turritavad okkadki on aastatega üha enam leebelt pea ligi, kuklasse kinni köidetud. Värvikas ja tähelepanelik jutustamisviis on läägeks muutumise eest kaitstud paraja peotäie eneseirooniaga. Võiks ju öelda, et Marek laseb vaadata enda sisse, aga ei, lugeja lahkab oma elu,” ütleb Margus Saar värske raamatu kohta.

Esitlus on Haapsalu kaubamaja Apollos 24. oktoobril kell 18 ning Marek Sadamaga vestleb ja musitseerib Martin Trudnikov.