Ilm läheb jahedaks ja sajuseks

Riigi ilmateenistuse teatel on järgmisel nädalal oodata jahedat, tuulist ja sajust ilma, kohati võib sadada ka lörtsi.

Ilmateenistuse teatel hakkab ööl vastu esmaspäeva peale keskööd alates Loode-Eestist vihma sadama. Puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17 m/s. Tuuleiilid võivad ulatuda puhanguti 22 meetrini sekundis küündivaid tuuleiile.

Esmaspäeva päeval alates saartest pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub läände ja nõrgeneb 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Teisipäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +8 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb. Alates saartest hakkab vihma sadama ja kohati võib sekka lörtsi tulla. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 5-9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm, sajab vihma ja kohati ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, rannikualadel puhanguti 15-18 m/s. Saartel pöördub tuul loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves ilm. Sajab vihma, kohati ka lörtsi, õhtul sajutõenäosus väheneb. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 17, saartel loode- ja põhjatuul 10-15, puhanguti 22 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi vihma, paiguti võib sekka ka lörtsi tulla. Puhub põhja- ja loodetuul 5-12, saartel ja rannikul öö hakul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul kuni +8 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, paiguti võib sekka lörtsi tulla. Puhub loodetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 4-9 kraadi.