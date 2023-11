Juhtkiri: takerduv edulugu

Kui veel mõned aastad tagasi, ajal, mil valmis Riisipere-Turba raudteelõik ja alustati Turba-Ellamaa-Risti suuna projekteerimist, räägiti Haapsalu raudteest kui võimalikust eduloost, siis praeguseks on see unistus üha kaugemale vajumas.

Lääne maakonna eri arengukavades on raudtee taastamine paarkümmend aastat sees olnud. See on olnud maakonna üks tulipunktidest. Kas raudteed on vaja või ei, on Läänemaa jaoks olnud sama oluline küsimus, nagu Eesti riigi jaoks oli saada NATO või Euroopa Liidu liikmeks. Võtmeküsimus oli suuresti see, kuidas regionaalne Läänemaa mure teha riigi tasemel tegevuseks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!