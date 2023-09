Heategevuslik teatejooks toetab HNRK-le suhtlusroboti soetamist

Septembris toimus heategevuslik teatejooks, mille missioon on toetada Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse tegevust liikumisvõime kaotanud laste heaks. Sel aastal soetatakse haiglale suhtlusrobot, mis fuajees külalisi tervitab ja on valmis lastega suhtlema.

HNRK juht Toomas Danneberg selgitas, et idee on pakkuda lastele spontaanset täiendavat suhtlemisvõimalust teraapiavälistel aegadel, aga robotil on ka erinevaid praktilisi funktsioone, mida on võimalik kasutada.

„Näiteks saab robotit paluda endale midagi seletada, koos mänge mängida või robotilt midagi küsida. Haigla personalil on plaanis ka mõned mängud ja jutud sisestada, et robotit veelgi paremini spontaanseks tujutõstmiseks ja lastega suhtlemiseks kohandada,“ ütles Danneberg.

Välja valitud suhtlusrobot TEMI jõuab neuroloogilisse rehabilitatsioonikeskusesse aasta lõpuks. 22. septembril võis robotit näha Tallinna lauluväljakul toimunud teatejooksul.

Heategevuslik teatejooks toimus sel aastal 13 500 osavõtjaga üle Eesti. Aastatega suurimaks koolinoorte spordiürituseks kasvanud Teatejooks populariseerib osalejate hulgas liikumist ja tervislikke eluviise.

Samas on teatejooksul ka heategevuslik missioon toetada Haapsalu taastusravihaigla tegevust liikumisvõime kaotanud laste heaks. Toetada saab, helistades heategevusnumbrile 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE451010220268957228 märksõnaga Teatejooks.