Kord sai ta kõhtu nõelata. Sinna paistetas nagu väike kõht peale.

Väinoga juhtus muidki lugusid. Kord olid meil kassipojad. Neid sebis igal pool ringi. Juhtus, et Väino pani kogemata ukse nii kinni, et ühe saba jäi vahele. Tuligi otsast ära. Ema sõtkus parajasti leivatainast ja ütles Väinole, et too omale ise vits. Väino tuli tagasi, peos sireliraag kolme lehega. See pole mingi vits, too korralik! Seekord tiris ta tuppa korraliku kärbisetoika. Ema hakkas naerma ja Väino jäi nahatäieta.

