Mihhail Kõlvart: Keskerakond on vaja uuesti üles ehitada

Keskerakonna erakorralise kongressini, kus erakond valib uue esimehe, on jäänud kuu aega. Mõlemad kandidaadid – Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart – teevad valimiskampaaniat ning erakonnakaaslaste toetus on enam- vähem võrdne.

Ella Alasoo: mis see on, et välja ei saa?!

Haapsalu spordikooli esimene direktor ja pikaaegne kehalise kasvatuse õpetaja Ella Alasoo pakatab energiast tänagi.

