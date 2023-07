Olavipäev – rõõmus taaskohtumiste pidupäev Vormsil

IMG_4643 Foto: Kata Varblane IMG_4981 Foto: Kata Varblane IMG_4999 Foto: Kata Varblane IMG_5013 Foto: Kata Varblane IMG_5020 Foto: Kata Varblane IMG_5027 Foto: Kata Varblane IMG_5031 Foto: Kata Varblane IMG_5052 Foto: Kata Varblane IMG_5053 Foto: Kata Varblane IMG_5057 Foto: Kata Varblane IMG_5076 Foto: Kata Varblane IMG_5079 Foto: Kata Varblane IMG_5080 Foto: Kata Varblane IMG_5083 Foto: Kata Varblane IMG_5087 Foto: Kata Varblane IMG_5089 Foto: Kata Varblane IMG_5097 Foto: Kata Varblane IMG_5100 Foto: Kata Varblane IMG_5101 Foto: Kata Varblane IMG_5108 Foto: Kata Varblane IMG_5115 Foto: Kata Varblane IMG_5117 Foto: Kata Varblane IMG_5412 Foto: Kata Varblane IMG_5416 Foto: Kata Varblane IMG_5430 Foto: Kata Varblane IMG_5487 Foto: Kata Varblane IMG_5503 Foto: Kata Varblane IMG_5550 Foto: Kata Varblane IMG_5551 Foto: Kata Varblane IMG_5555 Foto: Kata Varblane IMG_5563 Foto: Kata Varblane IMG_9632 Foto: Kata Varblane IMG_9637 Foto: Kata Varblane IMG_9667 Foto: Kata Varblane IMG_9671 Foto: Kata Varblane IMG_9711 Foto: Kata Varblane IMG_9726 Foto: Kata Varblane IMG_9728 Foto: Kata Varblane IMG_9733 Foto: Kata Varblane IMG_9744 Foto: Kata Varblane IMG_9753 Foto: Kata Varblane IMG_9759 Foto: Kata Varblane IMG_9770 Foto: Kata Varblane IMG_9776 Foto: Kata Varblane IMG_9777 Foto: Kata Varblane IMG_9778 Foto: Kata Varblane IMG_9786 Foto: Kata Varblane IMG_9799 Foto: Kata Varblane IMG_9812 Foto: Kata Varblane IMG_9815 Foto: Kata Varblane IMG_9818 Foto: Kata Varblane IMG_9820 Foto: Kata Varblane IMG_9824 Foto: Kata Varblane IMG_9826 Foto: Kata Varblane IMG_9828 Foto: Kata Varblane IMG_9834 Foto: Kata Varblane IMG_9840 Foto: Kata Varblane

Vormsi saare suve kulminatsiooniks on juba 1990. aastast olavipäeva tähistamine 29. juulil. Olavipäev toob kokku Vormsiga seotud inimesed lähedalt ja kaugelt ning sel ajal kuuleb saarel eriti rohkesti rootsi keelt.

„Oli ilus taaskohtumiste päev. Meid on hoolimata näilisest väiksusest väga palju, oleme saarega seotud väga erineval moel ja erineva tausta kaudu. Ometi on palju ühist neis põhjustes, miks keegi on oma südame saarele andnud, nagu ka väärtustes, mis meid siin hoiavad,” võttis südantsoojendava päeva kokku Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.

Olavipäeva keskseks sündmuseks on pidulik jumalateenistus Vormsi Püha Olavi kirikus. Kiriku 33. taaspühitsemise aastapäeva jumalateenistusel teenisid piiskop Tiit Salumäe, Lääne praost Kaido Saak, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, Stockholmi eesti koguduse õpetaja Tiit Pädam ja Vormsi koguduse õpetaja Ants Rajando. Piiskop Salumäe soovis oma jutluses kõigile usku ja sihikindlust, nagu oli pühal Norra kuningal Olavil.

Kata Varblane

