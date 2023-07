Olavipäeva tähistamine Vormsis algas juba üleeile, eile peeti laata ning mõlemal päeval saab kuulata kontserte.

„Olavipäeval näeb sellist Vormsit, mida iga päev ei näe,” ütles Vormsi kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Angela Mäger Lääne Elule. Kahe päeva jooksul tuleb end kiiresti liigutada, et kõikidest üritustest osa saada. Olavipäev on tema sõnul ülesaareline üritus, kus külalistel on hea võimalus näha Vormsi saart sügavuti – milline ta tegelikult on ja kuidas aja jooksul muutunud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!