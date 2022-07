Fotod Meeme Veisson ja Kaire Reiljan

Vormsi saare tähtsaim püha, olavipäev, sai neljapäeval avalöögi hiiu kandle ehk talharpaduo Puuluup kontserdiga puupüsti täis Vormsi rahvamajas.

Olavipäevade avamine talharpakontserdiga oli omamoodi sümboolne, sest just Vormsi on koht, kus talharpa mängimine varjusurmast välja on toodud.

Olavipäevade eelõhtu jätkus Vormis kirikus traditsioonilise hilisõhtuse jumalateenistusega.