Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile oli möödunud nädalavahetus aegade edukaim

Lõppenud nädal oli sportlikus plaanis väga edukas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile. Tillukene maaklubi, kes Eesti noorte meistrivõistlustel mängimas juba oma 25 hooaega, koges enneolematut edu.

Juba see, et väikesest maakohast pärit jalgpalliklubi teeb veerandsajandit järjest kaasa riigi esivõistlustel, on Eestis ainulaadne. Ja kui klubile saavad osaks väga ilusad tulemused palliplatsil, siis on põhjust rõõmustada.

Lõuna-Läänemaa JK on varasematelgi aastatel näidanud Eesti noorte meistrivõistlustel head minekut. Nii on näiteks maaklubi auhinnakapis Eesti B-klassi tüdrukute meistrivõistluste pronksmedal aastast 2009. Lisaks on selle klubi tüdrukud-neiud erinevatel hooaegadel võitnud lisaks nimetatud pronksile veel kolm kohta esikuuikus.

