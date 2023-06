Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on 2008. aastast oma noortele jalgpalluritele korraldanud suviseid laagreid Läänemaa eri paigus ja ka mujal Eestimaal. Võõrustajaks olnud ka jalgpallurite kodud.

Kõik jalgpallilaagrid on olnud erinevad – on olnud laagreid, kus oleme elanud nädal aega laagripaiga tingimustes, samas on olnud linnalaagreid, kus laps päeval treenib ja ööseks läheb jälle koju. Laagris on toimunud matkad ja paadisõidud, käidud on kalal.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!