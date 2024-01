Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi alustab 26. Eesti meistrivõistluste aastat

Jaanuari esimesed kaks nädalat on jalgpalliklubidele kiire aeg. Tuleb registreerida oma võistkonnad kevadel algavateks Eesti noorte meistrivõistlusteks. Viimased 26 aastat on sama teinud ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi.

Tillukene maaklubi on minemas taas uuele ringile. Esimest korda osaleti riigi esivõistlustel juba 1999. aastal. Sellest ajast on noored lõunaläänlased püsinud kenasti sadulas. Praegu on aga Eesti noorte jalgpallis seis selline, et järjest vähem näeme maakohtade klubisid selles sarjas osalemas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!