Ministeerium algatas Lääneranna koolide sulgemisotsuse üle järelevalve

Justiitsministeerium algatas järelevalvemenetluse, hindamaks Lääneranna vallavolikogu otsuse õiguspärasust, tegemist on 24. märtsi otsusega sulgeda sügisest Metsküla ja Lõpe koolid ning kärpida neljaklassiliseks Virtsu ning 2024. aasta sügisest kuueklassilisteks Varbla ja Koonga koolid.

„Justiitsministeeriumile esitati pöördumine. Ministeerium vaatas selle läbi ja otsustas järelevalvemenetluse algatada,“ kinnitas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Sessi Popel.

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika vabakutsete talituse nõuniku Glen Roosaare sõnul on valla haridusvõrgu ümberkorraldamine olulise mõjuga otsus, mille vastu on suur avalik huvi. „Seetõttu pidas justiitsministeerium vajalikuks selle seaduslikkust põhjalikult hinnata, sealhulgas küsida vallalt täiendavaid selgitusi,“ ütles Roosaar Lääne Elule pressiesindaja vahendusel.

Roosaare sõnul ei hinda ministeerium vallavolikogu otsuse otstarbekust, vaid seaduslikkust. „Kui justiitsminister leiab, et otsus on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta teha ettepaneku tunnistada otsus kehtetuks või viia see õigusnormidega vastavusse,“ ütles Roosaar.

Otsus tehakse hiljemalt 9. mail.

Tänavu on justiitsministeeriumile esitatud 16 taotlust kohaliku omavalitsuse mõne haldusakti üle järelevalve tegemiseks. Järelevalvet ei algata ministeerium sugugi iga kord. Mullu esitati 56 taotlust, järelevalve algatati 20 korral.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil, et sulgeb Metsküla algkooli ja Lõpe põhikooli. Virtsu kool muutub volikogu otsusega sügisest neljaklassiliseks, Varbla ja Koonga koolid 2024. aasta sügisest kuueklassilisteks. Otsuse poolt andis hääle 13 volinikku, vastu oli kaheksa. Üle nelja tunni kestnud istungi eel ja ajal avaldas Lihulas Lääneranna vallamaja ees plakatitega meelt mitusada inimest.

Kõik viis kooli on pöördunud Tallinna halduskohtusse nõudega otsus tühistada, Virtsu, Metsküla ja Lõpe ka nõudega määrata esialgne õiguskaitse, et kohalik omavalitsus ei saaks koole sulgeda või kärpida enne, kui kohus on otsuse teinud.

Lääneranna külaseltside algatusel kogutakse 8. maini rahvaalgatus.ee keskkonnas maakoolide kaitseks allkirju, et saata need riigikogusse. Koolide kaitseks antud ligi 2000 allkirja. Algatusega on liitunud Eesti lastevanemate liit.