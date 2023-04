Lääne Elu paberleht laupäeval, 29. aprillil

Lääneranna vald käib viie kooli pärast kohut

Viie kooli lastevanemad on pöördunud Tallinna halduskohtusse ja vaidlustanud Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse, millega suletakse sügisest kaks ja kärbitakse kolm kooli kuue- või neljaklassilisteks. „Läinud nädalavahetusel esitati kohtule Metsküla, Koonga ja Varbla koolide kaebused, kõigi osas eraldi kaebus,“ ütles Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu Lääne Elule. Sel kolmapäeval laekus Tallinna halduskohtusse Lõpe kooli kaebus.

Värske kala tuleb merest või rublase landiga Rimist

„Värske kala tuleb merest,“ ütlevad Läänemaa kalurid nagu ühes suust, kui küsida, kust siinkandis värsket kala saab. „Et värsket kala saada, on ikkagi vaja oma kodustatud kalurit,“ sõnas Puise sadamakapten ja kalamees Taavi Suitsberg. Tema telefoninumber on paljudel. „Kui kala tahavad, helistavad.”

Looming käes ja mantel üle õla…

Kui parafraseerida üht tuntud laulukest, kus kitarre asemel on priiuse rüütlil käes hoopis kirjandus- ja kultuuriajakiri, siis see oleks loomulikult Looming. Nii on üles kasvanud mitmed eestlaste põlvkonnad, muidugi nende, kes raamatut ülimaks vaimsuse edasiandjaks peavad.

