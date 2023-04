Haapsalu Valgete Ööde festivali suurt sümfooniakontserti juhatab Neeme Järvi

Tänavu 15.–18. juunini toimuva Haapsalu Valgete ööde festivali kõrghetk on suurejooneline sümfooniaõhtu Haapsalu lossihoovis, kus ERSO ja Eesti Rahvusmeeskoori ette astub Neeme Järvi.

Haapsalu Valgete Ööde muusikafestival kannab endas kunagise Tšaikovski festivali vaimu ning romantilise ja muretu suveaja ergast püüdu kauni muusika poole. Tänavuse festivali avaakordid kõlavad 15. juuni õhtul Uuemõisa mõisas, kui Rahvusooper Estonia tenor Heldur Harry Põlda ja pianist Sten Heinoja kannavad ette Schuberti vokaaltsükli „Ilus möldrineiu“. Järgneb öökontsert Haapsalu Kuursaali kõlakojas, laval on laulja Isabel Bermejo (Hispaania/Holland) ning Trio Maag koosseisus Kaspar Uljas, Marek Talts ja Mingo Rajandi.

Reedel, 16. juunil tähistab Eesti Rahvusmeeskoor kontserdiga Haapsalu toomkirikus eesti rahvusliku muusikakultuuri esimese suure helilooja Rudolf Tobiase 150. sünnipäeva. Ettekandele tulevad helilooja fenomenaalsed „Otsekui hirv“ ja „Eks teie tea“, kavas on ka Kapi, Kreegi ja teiste eesti heliloojate teosed. Orelil on Piret Aidulo, kontserti juhatab Mikk Üleoja.

Reedeõhtusel vabaõhu sümfooniakontserdil Haapsalu lossihoovis astub Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ette maestro Neeme Järvi, kes on valinud selle õhtu jaoks galarepertuaari parimad palad. Kõlavad Friedrich Gulda tšellokontsert (solist Indrek Leivategija), Sibeliuse sümfooniline poeem „Finlandia“ op. 26, Villem Kapi kooripoeem „Põhjarannik“, Mihkel Lüdigi sümfooniline poeem „Jaaniöö“ ning Heino Elleri sümfooniline poeem „Koit“. Kontserdil on kaastegev Eesti Rahvusmeeskoor. „Oleme ammu tahtnud Haapsalus korraldada suurt suvist sümfooniakontserti ning nüüd avanes selleks suurepärane võimalus, kohal on Eesti esindusorkester ja palavalt armastatud maestro Neeme Järvi,“ ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Reedese päeva lõpetuseks kutsuvad maailmas õppinud eesti noore põlvkonna keelpillimängijad Jaani kirikusse kontserdile „Ööviiulid“, kavas on Mendelssohni erakordne oktett keelpillidele Es-duur op. 20 ja Mahleri Adagietto tema viiendast sümfooniast.

Laupäeval, 17. juunil toimub juba traditsiooniks saanud Promenaadikontsert, kus publiku ette astub Haapsalu muusikute tulevikupõlvkond Haapsalu Cyrillus Kreegi nimelisest muusikakoolist. Õhtustel kontsertidel rõõmustavad kuulajaid EMTA keelpilliüliõpilased koos keelpilliosakonna juhataja professor Arvo Leiburiga ning kavast ei puudu ka Tallinna Kammerorkestri kontsert. Kavas on ikooniline keelpillimuusika, muu hulgas alati võrratu Tšaikovski „Serenaad“.

Festivali viimasel päeval, 18. juunil on kavas perekontsert „Tantsi mulle muusikat“. Eesti Rahvusballeti solistide Ketlin Oja ja Cristiano Principato ning pianist Johan Randvere koostöös sündiva tantsu- ja muusikakava seob tervikuks valimik eesti tundelisimat luulet. Festivali lõpetab Haapsalu Jaani kiriku akustikas kõlav kitarri ja keelpillikvarteti hõrk kooslus, kontserdil „HAPSAL“ esinevad Kirill Ogorodnikov (kitarr) ning keelpillikvartett Four Est koosseisus Egert Leinsaar (viiul), Linda-Anette Verte (viiul), Sandra Klimaitė (vioola) ja Theodor Sink (tšello).

Nagu ikka, viib Haapsalu raekoda läbi populaarseid suvitaja jalutuskäike, toimuvad kultuuriloolised vestlused ning tänavu on kavas ka öökinoseanss. Kontserdikava, maestro Neeme Järvi autogrammitunni, loengute ja rännakutega saab põhjalikumalt tutvuda siin.

Haapsalu Valgete Ööde festivali korraldab Eesti Kontsert koostöös Haapsalu linnavalitsusega. Festivali peatoetaja on Coop Haapsalu, toetavad Morobell OÜ, GMP Grupp AS (Villa Friedheim), Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Haapsalu kultuurikeskus ning SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid.