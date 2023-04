Taavi Raudsaar: (tähtajaline) hoiustaja võidab, laenaja kaotab

Mitmed ettevõtted ja majapidamised on jäänud ebakindla majandusväljavaate ning hindade ja intressimäärade kiire kasvu tõttu investeerimis- ja laenuotsustes äraootavale seisukohale.

Seetõttu on viimase poolaasta jooksul võetud uusi laene vähem. Eriti paistab see silma pikemaajaliste laenude puhul. Nii võtsid ettevõtted 2023. aasta I kvartalis pikaajalisi laene 14 protsenti vähem kui aasta varem ja majapidamised eluasemelaene 20 protsenti vähem. 2022. aastaga võrreldes tuleb siiski arvestada, et mullune laenukasv oli Eesti majanduse kasvuvõimekust arvestades ka liiga kiire ning selle mõningane aeglustumine on tervitatav.

