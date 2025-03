Madis Müller: aitäh laenu eest, aga miks see nii kallis on?

Käsikäes intressimäärade langusega näeme selgeid märke laenuturu elavnemisest. Eesti inimestel ja ettevõtetel on piisavalt usku tulevikku, et võtta pikaajalisi laenukohustusi. Pangad omakorda on valmis laenu pakkuma ja suudavad seda teha kasumlikult. Kas ongi kõik hästi või võiksime ehk ühiskonnana küsida, kas saaks laenu natuke odavamalt?

Möödunud suvel tõi konkurentsivõime ekspertkogu oma aruande