Juhtkiri: kes valetab?

Haapsalu Posti tänava ehituse ja sellele järgnenud aja jooksul on probleemide ilmnedes käinud pidevalt üksteise süüdistamine. Vastutust pole tahtnud võtta keegi. Küll on projekteerija öelnud, et ehitaja ei teinud töid projekti järgi, ja ehitaja vastanud, et tegi täpselt projekti järgi ja seepärast ei vasta tulemus nõuetele. Kõige tipuks viskas mullu kivi kõigi osapoolte kapsaaeda maastikuarhitekt, kes teatas, et teda pole üldse kaasatudki.

Haapsalu linnavalitsuses teede ehitamise eest vastutav aselinnapea Innar Mäesalu pole ühegi vea ilmnedes probleemi näinud. Olgu veaks seaduste või määruste rikkumine – viga on parandama hakatud alles siis, kui kaelas on menetlus või avalik surve; lõpuks on kõik vead kinni maksnud Haapsalu maksumaksjad.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!