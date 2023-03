Haapsalu on kõige kehvemas rahalises seisus Eesti omavalitsus

Õhtuleht võrdles kõikide Eesti omavalitsuste põhitegevuse tulusid ja kulusid eraldi ning koos laenude ja intressidega, omavalitsuse võlakoormust ja omavalitsuse vaba raha.

Võrdluse järgi on kõige kehvemas seisus Haapsalu linn, kes on tabeli viimasel, 79. kohal.

Õhtulehe andmete järgi on Haapsalul viimasel viiel aastal olnud eelarve puudujääk keskmiselt 1,8 miljonit eurot. Seda on arvestatud kui linna kulude hulka arvestada ka laenude tagasimaksed ja intressid. Ka võlakoormus on Haapsalul suurim. Netovõlakoormusest vabanemiseks kulub linnal üle 16 aasta.

Lääneranna vald, mis mitu kooli kinni panna kavatseb, on Õhtulehe tabelite järgi keskmisest kõrgemal, 34. kohal.

Läänemaa omavalitsustest kõrgeimal kohal on Vormsi vald, kes on 79 omavalitsuse seas viiendal kohal. Lääne-Nigula vald on tabelis 45. kohal.

Likviidsete varadega saab Haapsalu oma kulud katta 0,82 kuud, Lääne-Nigula 1,27 kuud, Lääneranna 1,42 kuud ja Vormsi 1,47 kuud. Rahandusministeeriumi soovituse järgi peavad omavalitsused likviidsete varadega hakkama saama ühe kuu.