Juhtkiri: jonnakas kinnisidee

Sügis on järgmise aasta eelarvete kokkupanemise aeg. Seda teeb nii riik kui ka omavalitsused. Kellelegi ei tule ilmselt üllatusena, et riik on eelarvet koostades hädas – otsitakse kärpe- ja kokkuhoiukohti. Kui riigi tasemel on eelarve kokkupanemisega juba alustatud, siis omavalitsused alles hakkavad seda tegema. Ometi nad juba teavad, et töö ei saa olema lihtne, sest kiire inflatsioon on kulusid kergitanud suurema hooga, kui tulud on jõudnud järele tulla – selle ütles välja Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt.

