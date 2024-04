Linnavalitsus pani hulga kinnistuid müüki

Haapsalu linnavalitsus müüb kaheksat kinnistut, mida linnal enam vaja ei ole.

Kinnistud on müügil oksjonikeskkondades osta.ee ja varakeskus.ee mai lõpuni. „Eelmise aasta sügisel ja selle aasta alguses vaatas linnavalitsus linna vara üle pilguga, et see, mida meil endal ei lähe linna funktsioonide täitmiseks vaja, maha müüa,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu veebruari volikogu istungil, kus küsis volikogult luba linnavara müügiks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!