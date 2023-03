Märtsiküüditamist meenutatakse kahel päeval

Reedel ja laupäeval meenutatakse Haapsalus ja Ristil 74 aastat tagasi toimunud märtsiküüditamist.

Reedel kell 20 kogunetakse Haapsalu raudteejaama rongi juurde, kus süüdatakse küünlad ja meenutatakse neid, kes oma kodudest viidi.

Laupäeval jätkuvad mälestusüritused Haapsalus ja Ristil. Kell 11 kogunetakse toomkiriku emaaltari juurde palvusele ja meenutatakse 74 aastat tagasi toimunut. Kõneleb Eesti Memento liidu esimees Arnold Aljaste.

Kell 13.30 on mälestushetk Ristil küüditatute mälestusmärgi juures.

25.–28. märtsil 1949 küüditas Nõukogude terrorivõim Eestist Siberisse üle 20 000 inimese (49,4% neist olid naised, 29,% lapsed ja 20,8% mehed. Siberis hukkus nendest ligikaudu 3000 inimest. Noorim küüditatu oli teadaolevalt kolmepäevane Anne Ojaäär Hiiumaalt, kes pandi küüditamisrongile ilmselt Haapsalus, ja vanim 85aastane Maria Räägel Abja vallast.

„Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta,” ütles piiskop Tiit Salumäe. Ta lisas, et neid Juhan Liivi sõnu on meil vaja ikka ja jälle meelde tuletada. „Nüüd, 74 aastat hiljem, teeb sama võim samasuguseid kuritegusid Ukrainas,” ütles piiskop.