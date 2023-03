Läänemaal püüab peresõbraliku toidukoha märgist Hapsal Dietrich

Juba kolmandat aastat Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt välja antavat peresõbraliku toidukoha märgist püüab sel aastal 59 toidukohta üle Eesti. Märgisega tahab liit leida üles kõik Eesti toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna. Läänemaal püüab märgist Hapsal Dietrich.

Märgisele kandideerinud toidukohti hakkavad järgmise kahe kuu jooksul hindama sajad Eesti pered. Toidukohti hinnates palutakse peredel pöörata tähelepanu, kui laste- ja peresõbralik on toidukoha menüü, klienditeenindus, ruumilahendused, ligipääsetavus ning kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju.

„Ühele toidukohale annab oma hinnangu kaks Eesti peret ja pärast hindamisperioodi vaatab ekspertidest koosnev žürii tulemustele otsa, küsib toidukohtadelt vajadusel lisaküsimusi ning teeb seejärel lõpliku valiku. Peresõbralikud toidukohad soovime välja kuulutada juunikuus vahetult enne suvist koolivaheaega,“ ütles algatuse eestvedaja Triinu Sink Eesti Lasterikaste Perede Liidust.

Mullu kandideeris peresõbraliku toidukoha märgisele 62 toidukohta, millest 40 tunnistati Eesti perede vääriliseks. Sinki sõnul võtab enamus möödunud aastal märgisega pärjatud toidukohtadest kampaaniast osa ka tänavu, kuid nimekirjast leiab ka täiesti uusi tegijaid.

„Igal juhul ootame juba põnevusega, kuidas uued tulijad ja ka varasemalt peresõbralikuks tunnustatud toidukohad meie restoranikriitikutele ehk peredele sel aastal meeldivad,“ lisas Sink.

Eesti Lasterikaste Perede Liit annab igal aastal välja peresõbraliku toidukoha märgist, et leida üles ja tunnustada restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes tähelepanu lastega peredele. Märgisega soovib liit anda peredele usaldusväärse kompassi Eesti restoranimaastikul orienteerumiseks, tuues esile need toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna. Märgist antakse välja koostöös sotsiaalministeeriumiga.