Dietrich saab külaliskorterite maja

Haapsalu vanalinna Saue tänavale lasteraamatukogu ja Müüriääre pagari hoone vahele kerkib maja, mille korterid saavad Dietrichi külaliskorteriteks.

„Teeme koos keldriosaga umbes 400ruutmeetrise ja kuue korteriga kahekorruselise kortermaja,” ütles omanik Reio Engman.

„Ta on planeeritud korterelamuna, aga reaalselt hakkavad seal olema Dietrichi apartemendid. Võtame Dietrichi ja Saue tänava maja vahelt aia ära ja tekib ühine sisehoov ja üks kompleks,” ütles Engman.

Dietrich on kahe pere äri. Restorani eest hoolitsevad Mary-Liis Kaabel ja Siim Saareväli, majutuse eest Kristel Saal-Engman ja Reio Engman.

Seni oli Dietrichil viis külaliskorterit kohvikuga samas majas ja üks teisel pool Karja tänavat.

Millal maja valmis saab, ei osanud Reio Engman öelda. „Ehitajaga on kokku lepitud, et jaanuari alguses on konstruktsiooniosa valmis. Lõplikku valmimist on väga raske ennustada, sest üritame ikka teha midagi ilusat, mitte midagi kiiruga kokku klopsida,” ütles ta.