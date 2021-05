Kohvikupidajad ootasid pikisilmi avamist

Esmaspäevast on taas lubatud avada kinod ning teatri- ja kontserdisaalid, einestada saab söögikohtade siseruumides.

Selle üle, et eilsest sai siseruumidesse sööma tulla, olid kõik kohvikupidajad rõõmsad.

„Nagu vanasti,” ütles Mesimoka kohviku pidaja Anneli Kaljusaar.

Tänu sellele, et kohvik võib nüüd kliente ka sisse istuma lubada, on Kaljusaare sõnul kasvanud nende hulk, kes võtavad kohvi ja kooki. „Just need on tagasi tulnud, kellest kõige rohkem puudust tundsime,” rõõmustas ta.

Sööjate hulk on Kaljusaare sõnul jäänud samaks. Ta rääkis, et esimesed sööjad olid kohal kohe, kui kohvik esmaspäeval kell 10 uksed lahti tegi. „Inimesed nii naudivad,” ütles ta.

