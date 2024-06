Galerii: Haapsalus meenutati küüditatuid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 19

Reedel, juuniküüditamise 83. aastapäeval mälestati Haapsalu Toomkirikus küüditamise ohvreid.

„Aastatega ei ole palju muutunud: jälle küüditatakse, jälle sõditakse, meie naaber ei mahu oma piiridesse ära,” ütles Eesti Memento liidu juht Arnold Aljaste.

Aljaste tõi välja, et mälestuse hoidmiseks on tehtud palju: välja on antud sadu mälestusteraamatuid ja maakondadesse on püstitatud mälestusmärke. „Me tuleme ikka nendel päevadel kokku ja meenutame oma pereliikmeid, kelle haud on kaugel võõral maal,” ütles Aljaste.

Toomkiriku Emaaltarile asetas naiskodukaitse mälestuspärja. Mälestuspärg asetati ka Vabadussõja mälestusmärgile ja Haapsalu linnapea Hans Alveri mälestusmärgile.

Kell 19.30 toimub mälestushetk Risti raudteejaamas.