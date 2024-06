Läänemaa JK naised said hooaja esimese võidu

Neljapäeval läksid teist aastat rahvaliigas mängivad Läänemaa jalgpalliklubi naised Haapsalu kunstmuruväljakul vastamisi Harju JK naiskonnaga.

Tegemist oli läänlaste hooaja kolmanda kohtumisega. Kui kahes esimeses mängus suurte kogemustega Kohila Püsivuse ja Maarduga väravateni ei jõutud ning saadi mõlemal korral 0:5 kaotus, oldi eilses mängus ise juba poolajal 5:0 eduseisus ja kokkuvõttes läks protokolli ülekaalukas 10:0 võit.

Võistkonna eest lõid väravaid Merilin Korpe, Riina Kopti (2), Luise Palu, Laura Koemets (2), Maili Kõrgemägi. Karen Loorens (2) ja Merle Reeps.

„Heameelt teeb see, et eilses mängus aitasid positiivse tulemuseni jõuda just mitmed väiksema mängukogemusega naised,” ütles naiskonna peatreener Ulrika Tülp.