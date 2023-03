Mart Sander esitleb HÕFFil oma uusi filme

Mart Sander esitleb HÕFFil oma kahte uut lühifilmi ja tutvustab arenduses olevat seriaali „Ravengold”.

„Ma ei suuda minna HÕFFile ilma mõne uue filmita,” on Mart Sander öelnud. Festivali suur fänn ei söö oma sõnu ka tänavu.

Maailmaesilinastuse saab aprilli lõpus toimuval festivalil lühifilm „Sinu taga”, mille peaosas teeb oma näitlejadebüüdi selgeltnägija Marilyn Kerro.

Eesti esilinastuseni jõuab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi doktoritöö käigus valminud düstoopiline lühisketš „Universe 4”. Film, mille peaosades on Candy Kikkas ja Toomas Kolk, on pälvinud juba tähelepanu mitmel väiksemal rahvusvahelisel festivalil.

Samuti on võimalus heita eksklusiivne pilk telesarja „Ravengold” kulisside taha. Tegu on Sanderi seni suurima projektiga – mitme riigi koostöös valmiva 8-osalise seriaaliga, mille aluseks on autori eelmise aasta lõpus ilmunud fantastiline seiklusromaan „Kaarnakuld”. Peaosades Emmy võitja Nick Moss, Disney staar Leonardo Cecchi ja uusimas „Indiana Jonesi” filmis mängiv Arthur Sylense.

Kõik kolm teost jõuavad ekraanile Sanderi värskeimale loomingule pühendatud eriseansil, kus osalevad ka filmide näitlejad.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on varem näidanud enamikku Sanderi filmidest. Ta on võitnud ka kaks auhinda: 2020. aastal Eesti parima žanrifilmi tunnustuse filmi „Kõhedad muinaslood” eest ja 2022. aastal publikupreemia õuduskriminulli „Kuues saladus” eest.

Baltimaade suurim žanrifilmide festival toimub 28.-30. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses.