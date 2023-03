Riguldi mõis ootab uut omanikku

Tallinna linnavalitsus otsustas 79 600eurose alghinnaga müüki panna aastaid tühjalt seisnud Riguldi mõisahoone koos kinnistuga.

„Ta on üks haledakene,” ütles muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets Riguldi mõisa kohta. Tema sõnul on mõisa aegade jooksul oskamatult ja hoone väärikust arvestamata remonditud saepuruplaatide ja Soome papiga. Samas uskus Pets, et peahoonet saab taastada ja hilisemate materjalide alt tuleb välja vana viimistlus. Samuti ütles ta, et mõisas on palju väärtuslikke pisidetaile, mis osaliselt on peidus. Näiteks on majas säilinud üks mantelkorsten.

