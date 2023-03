Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. märtsil

Vormsi jahiõigusele kuulutatakse uus konkurss

Vormsi jahiseltsi ebaõnnestunud katse pikendada mais lõppevat jahiõigust Vormsi jahipiirkonnas on viinud juba teise avatud konkursini. Kord juba välja kuulutatud konkursi oli keskkonnaamet sunnitud ebatäpse sõnastuse pärast teates tühistama. Nüüd on keskkonnaamet lubanud 8. märtsil välja kuulutada uue konkursi. Selle järgi on jahiõiguse soovijatel 8. aprillini aega koguda maaomanike nõusolekuid, et nende maal jahti pidada.

Kohtunik mõistis kaks haapsallast tingimisi vangi

Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest mõistis kohtunik Piia Jaaksoo eile süüdi kaks Haapsalus elavat meest. Eelmise aasta lõpul narkokuriteolt tabatud Venemaa Föderatsiooni kodanik Sergei Bonartsev ja Eesti kodaniku Akim Mihailov sõlmisid prokuratuuriga kokkuleppe, mille kohtunik Jaaksoo eile Haapsalu kohtumajas välja kuulutas.

Riigikogu valimiste tulemused

Vaata kui palju Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal riigikokku kandideerinud hääli kogusid – kes sai eelmiste riigikogu valimistega võrreldes häältelisa ja kes neid kaotas.

