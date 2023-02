Ülo Kaasik: hoogsa hinnatõusu kriisirohi

Tagantjärele targana oleksid keskpangad pidanud varem hakkama intresse tõstma, kuid pandeemia arengut ja sõja puhkemist oli väga raske ette näha. Nüüd on keskpanga ülesanne tagada, et kiire hinnakasv ei juurduks ja ei tekiks hinnatõusu-palgatõusu spiraali majanduses.

Järsk hinnatõus pole jäänud meist kellelegi märkamata ja see ei ole meeldiv. Selle ohjeldamiseks on keskpangad hakanud kiiresti intresse tõstma. Paljudele kodulaenuvõtjatele ja ettevõtetele on intressimäärade tõus ja sellest tulenev laenukulude kasv ebameeldiv ja murettekitav. See on aga keskpankade poolt vajalik kriisirohi, et hoogsast hinnatõusust kiiremini jagu saada.

