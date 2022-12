Alusharidustöötajate avalik pöördumine seoses lasteaiaõpetaja töötasuga

Lasteaiaõpetaja on õpetaja! Läbi aegade on Eesti lasteaiaõpetaja pidanud tundma ebakindlust ja ärevust, sest rasketel aegadel nähakse nii omavalituse kui ka riigi tasandil kokkuhoiuvõimalust just alushariduse arvelt. Kindlamalt saime end tunda siis, kui lasteaiaõpetaja töötasu seoti kooliõpetaja töötasu alammääraga ning seda toetati riigieelarve vahenditest. Paraku ei ole riigi toetus kohalikele omavalitsustele alates 2018. aastast tõusnud. Nii võib suure tõenäosusega tekkida juba järgmisel aastal olukord, kus kohalikud omavalitsused ei suuda lasteaiaõpetajale tagada kooliõpetajaga sarnast palgatõusu ja seovad lasteaiaõpetaja palga kooliõpetaja palgast lahti.

Uue haridusstrateegia väljatöötamise protsessis kinnitati meile, et alusharidus on riigi jaoks oluline osa üldharidusest, sest alusharidus on üldhariduse alus, ning et magistriharidusega õpetaja on lasteaias ja koolis tasustatud samadel tingimustel. Eesti haridussüsteem on tervik, mille arengueesmärgid on sõnastatud „Haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035”. Õpetaja on hariduse võtmeisik, kelle pädevus ja motiveeritus, seega kindlustunne ja rahulolu oma töö ja positsiooniga ühiskonnas on Eesti hariduse arengu alus.

Strateegias on sõnastatud järgmine põhimõte:

„Et aastal 2035 oleks Eestis piisavalt pädevaid ja motiveeritud õpetajaid, õppejõude, tugispetsialiste ja koolijuhte, õpikeskkonnad oleksid mitmekesised ja õpe lähtuks õppijast, peab õpetajate palgakasv jääma riiklikuks prioriteediks.“

Praegu on raske leida vabanenud ametikohale kvalifikatsioonile vastavat lasteaiaõpetajat üle kogu Eesti, sh Tartus ja Tallinnas. Lasteaias on õpetajate puudus varjatud. Kui ühe lasteaia rühma kohta töötab üldjuhul kaks õpetajat, siis õpetajate puuduse tõttu rakendatakse sageli ühe õpetaja mudelit. Õpetajate puuduse põhjused on ebakindlus töö väärtustamises, kõigi osapoolte kõrgenenud ootused ja kaasava haridusmudeli juures ka lasteaiaõpetaja märkimisväärselt suurenenud vastutus.

Kaasava hariduse rakendamise kogu raskus lasub lasteasutusel: koolieelses eas lapse arengu erisuste varane märkamine, töö erivajadustega laste ja nende vanematega, lapse arengu igakülgne toetamine loob eeldused lapse toimetulekuks koolis ja tulevases elus üldiselt. Pädeva ja motiveeritud lasteaiaõpetaja roll on selles ülitähtis!

Lasteaiaõpetaja tunnetab märkimisväärselt suurenenud vastutust oma töös laste ja nende vanematega. Samas tunnevad lasteaiaõpetajad ka seda, et riik ja kohalik omavalitsus ei hooli neist. Oleks väga kahju, kui lasteaed jääb kannatajaks seetõttu, et riik ja kohalik omavalitsus ei jõua kokkuleppele, kuidas tagada lasteaiaõpetaja väärtustamine õpetajana. Lasteaiaõpetajalt ei saa oodata mõistmist, et tema töötasu ei saa tõsta, sest muidu jäävad teised kohaliku omavalitsuse ülesanded täimata.

Meie mõistame, kuivõrd tähtis on lasteaia tugi perele, lasteaia roll kohaliku omavalituse ja riigi tasemel Eesti hariduse eduloos. Lasteaed tagab laste valmisoleku kooliks ning lapsevanema osalemise tööelus. Me toetame kooliõpetajate palgatõusu, kuid seejuures tuletame meelde, et haridus algab alusharidusest ning lasteaiaõpetaja on õpetaja, ilma kelleta ühiskond ei toimiks!

On ülioluline, et kogu Eestis praegu kehtiv lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate töötasude seotus säiliks. Riik peab leidma lisaraha, et tagada lasteaiaõpetajate kindlustunne ja inimväärne toimetulek.

Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Lasteaednike Liit

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus