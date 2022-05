Haapsalus on puudu 40 lasteaiakohta

Sügisest on Haapsalus vaja 40 lasteaiakohta enam kui linnal on pakkuda ja probleemi lahendamiseks tahab linnavalitsus hanke kaudu leida lastehoiuteenuse pakkuja.

Peamiselt on vaja lasteaiakohti sõimeealistele ehk 1,5-3aastastele lastele. Lasteaiakohtade vajadust on suurendanud ka Haapsallu saabunud Ukraina sõjapõgenikud. „Tänavu soovib lasteaiakohti tavapärasest rohkem kohalikke pisikesi lapsi,” ütles Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare. „Tundub, et vanematel on vajadus kiiremini tööle tagasi minna.” Seetõttu soovivad lapsevanemad tänavu rohkem panna lasteaeda just 1,5aastasi lapsi.

Linnale kuuluva seitsme lasteaia kõrval on linnavalitsus ostnud teenust MTÜ-lt Lepatriinu Mängumaa. Lepatriinu Mängumaal on kohti 30 lapsele, kuid need kõik on täis. Uuemõisas tegutseva Lepatriinu Mängumaaga on linnavalitsusel kehtiv leping selle aasta 31. augustini.

Rootare sõnul pole näha, et Lepatriinu Mängumaa sooviks lastehoidu sulgeda ja usub, et ka nemad osalevad hankel. Kui Lepatriinu Mängumaa tegevust jätkab, on linnas ikkagi puudu kümme lasteaiakohta.

