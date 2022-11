Must reede: kuidas säilitada mõistus ostuhulluses?

November on endaga kaasa toonud aasta suurima ostuhooaja. Musta reede ja küberesmaspäeva erinevate toodete ja teenuste allahindlused on justkui müügifestival, mis muutub detsembris märkamatult jõulueelseks ostuhulluseks. Eesti tarbijani jõuavad internetipoodide ja sotsiaalmeedia pakkumised kauplejatelt üle maailma. TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet annab näpunäiteid, kuidas käesoleva aasta elukalliduse ja energiakriisi taustal ostuhulluses tervet mõistust säilitada ning kinkide valimisel läbimõeldud ostuotsuseid teha.

Kontrolli, kas veebipood on turvaline ja seaduslik.

Enne kui hakkad veebis ostlema, kontrolli veebilehel esitatavaid andmeid. Eelkõige tasub kontrollida:

kes on müüja ning kas pakkumise taga on ettevõte või eraisik ja millises riigis müüja asub;

kas veebilehel on kuvatud kaupleja kontaktandmed. Kui tegemist on tundmatu veebipoega, tasub esitatud kontakttelefonile helistada, sest kui tarbijaga ollakse valmis suhtlema, siis saab tõenäoliselt kauplejaga kontakti ka probleemide tekkimise korral;

kas veebipoe üldtingimustes on üheselt mõistetavalt kirjas teave maksetingimuste, tarneaegade, taganemisõiguse ja pretensiooni esitamise õiguse kohta;

kas internetiotsingud kuvavad teiste tarbijate probleeme antud veebipoega.

2. Kontrolli, kas tegemist on õiglase pakkumusega.

Kampaaniaperioodidel kuvatakse nii soodushind kui ka toote allahindluseta hind. Euroopa Liidus asuvad kauplejad peavad järgima reeglit, et kampaaniaeelne hind ehk tavahind peab olema viimase 30 päeva madalaim hind. Soovitame jälgida huvipakkuvate toodete hindu ka enne soodusmüügi algust. Kui märkate, et mustal reedel näidatud tavahind ei ole viimase kuu madalaim, võib olla tegemist ebaausa kauplemisvõttega, mille kasutamine on keelatud.

3. Vali kindlasti turvaline makseviis!

Internetiostu teostades tasub veenduda turvalises makseviisis, eriti kui tehing toimub välismaisel lehel. Veebisaidi aadress peaks algama URL-iga „https“ ja omama suletud tabaluku kujutist. Kindlasti ei tasu salvestada pangaandmeid telefonirakendusse või ostuplatvormile.

Makse tegemisel soovitame eelistada krediitkaarti, sest ebaausa kaupleja otsa sattudes on suurem võimalus panga abiga tasutud summa tagasi saada. Krediitkaardiga tehtud ostude eest, mis ei ole tarbijani jõudnud, saab raha tagasi nõuda ehk algatada chargeback protsessi. Tagasinõude protsessi tingimused ja tähtajad on kehtestanud rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid (VISA, MasterCard jt).

4. Kasuta pretensiooni esitamise õigust.

Pea meeles: internetist ostes on Sul tavaliselt 14-päevane järelemõtlemisaeg ning võid soovi korral meelt muuta ja toote kauplejale tagastada.

Lisaks 14-päevasele taganemisõigusele on tarbijal netiostude puhul õigus kasutada lepingule mittevastava toote või puudusega toote puhul 2-aastast pretensiooni esitamise õigust. Antud õigus kehtib Eestist või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kauplejalt sooritatud ostude puhul. Puudusega toote korral on tarbijal õigus paluda müüjal toode parandada või asendada. Juhul, kui need kaks lahendust ei ole võimalikud, siis võib tagasi nõuda toote eest tasutud summa.

Alates 2022. aastast on kaupleja kohustatud tagama ka koos seadmega müüdava digitaalse sisu toimimise. Seega vastutab kaupleja ka siis, kui internetist alla laaditud muusikafail ei hakka tarbija telefonis mängima, nutirakendus lõpetab nutikellas töötamise või allalaaditud filmi pildikvaliteet on halb.

5. Ära kaota pead!

Ei tasu lasta ennast suurtest allahindlustest mõjutada ning soetada odavaid või madalama kvaliteediga tooteid üksnes seetõttu, et nad on odavad. Alati tasub kaaluda läbi toote soetamise eesmärgid – kas asja ostmine on vajalik või on tegemist pelgalt emotsiooniostuga.

Rohkem näpunäiteid e-ostude eduka sooritamise kohta leiab TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse veebilehelt: https://consumer.ee/oigused-ja-abi/e-kaubandus/internetiostud/