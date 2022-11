Juhtkiri: rikas riik

Uue maja lootuses elanud Viigi kool peab järgmised kümme aastat veetma vanas majas. Rahandusministeeriumi soovitusel nihutas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas juba käeulatuses olnud uue koolimaja ehituse aastasse 2030–2031 – määramatusse tulevikku, sest selleks ajaks on selja taga kahed riigikogu valimised ja kes teab mitu valitsuskriisi.

Aga see selleks. Kui raha ei ole, nagu minister mõista annab, siis raha ei ole. Hinnad tõusevad mühinal, valitsus kutsub elektrit kokku hoidma ning säästlikult elama. Kui riik tahab kooli suures ja suuremalt jaolt remontimata majas edasi pidada, siis las ta peab. Lõppude lõpuks on see ju riigi kool.

Samas paneb kulmu kergitama, kui rikas või vaene see riik siis ikkagi on. Uue koolimaja ehitus maksaks kümme miljonit eurot. Viigi kooli pidamine praegustes hoonetes maksab poolteist miljonit eurot aastas. 2031. aastaks on riik kooli ülalpidamiseks kulutanud 13,5 miljonit eurot, aga tõenäoliselt palju rohkem, sest varem või hiljem ütlevad keskkütte-, vee- ja kanalisatsioonitorud ning elektrijuhtmed üles. Kui leitaks kümme miljonit eurot ehituseks, hoiaks riik kokku miljoneid. Kolm aastat tagasi valminud Taebla kooli ülalpidamiskulud on 750 000 eurot aastas.

Aga asjal on veel üks külg. Samal ajal, kui haridusminister teatab, et raske liitpuudega lastele uue koolimaja ehituseks raha ei ole, käib räige raiskamine. Novembris jagas riik hinnatõusu leevendustoetust – 50 eurot igaühele, kes kvalifitseerus. Kvalifitseerusid valimatult kõik eakad ja need, kellel on lapsed, hoolimata sellest, kas tegemist on kaksikute üksikemaga või riigikogu liikmega, miinimumpalka saav 60aastane poeketi saalitöötaja, kahe täisealise lapse ema, jäi aga ilma.

Riik, kes valimatult raha külvates raiskab ühe kuuga ära 30 miljonit eurot, peab olema väga rikas riik. 30 miljoni eest oleks saanud ehitada kolm Viigi koolimaja, nii et mis rahapuudusest me õieti räägime?