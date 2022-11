Riik lükkas Viigi kooli ehituse kümneks aastaks edasi

Sügisel esimesse klassi läinud viis Viigi kooli põnni võivad uuest koolimajast vaid und näha, sest nad jõuavad kooli enne ära lõpetada, kui uus maja valmis saab.

„Mida?! Noh… Ma istusin praegu,” ütles Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur teisipäeval Lääne Elule. Kuulnud Lääne Elu ajakirjaniku käest, et haridus- ja teadusministeerium on uue koolimaja ehituse lükanud kaugele tulevikku, ei osanud rabatud koolijuht esimese hooga midagi kosta ja ohkas mitu korda.

„Ma olen sõnatu,” ütles Kivipuur lõpuks. „Ootasime haridusministeeriumi vastust selle kohta, millal ehitus algab, aga sellist vastust küll mitte. See on liiga pikk aeg. Minu jaoks on see üüratult pikk aeg.”

Lakooniline kiri nime all „Viigi kooli tulevikust” saabus Haapsalu linnavalitsuse meilipostkasti teisipäeval. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas teatas hinnatõusule viidates, et kooli ehitus lükkub 2030.–2031. aastasse. Riigile kuuluva kolmes hoones tegutseva Viigi kooli kanalisatsiooni- ja veetorustik ning elektrijuhtmed on kooli avamise aegsed – 1960. aastast. Mullu talvisel koolivaheajal ütles keskküte üles.

