Heiki Magnus sai Isamaa Läänemaa piirkonna juhiks

Kolmapäeval valis Isamaa Läänemaa piirkonna uue juhatuse, piirkonda hakkab juhtima Heiki Magnus.

Magnus on Isamaa liige 2021. aasta jaanuarist. Ta on erakonna liige olnud ka aastatel 1999.-2012. „Liitusin erakonnaga uuesti 2021. aastal eesmärgiga Isamaa vaadete eest Läänemaal ka edaspidi tugevalt seista ja piirkonna tegevust hoogustada,“ ütles Magnus.

Igapäevaselt töötab Magnus riigiteenistuses, olles lisaks ka mitmete organisatsioonide liige, sh viie organisatsiooni juhatuse liige. Erakonna juhatusse kuulub ka möödunud nädala neljapäeval erakonnaga liitunud Lääne-Nigula volikogu esimees Mikk Lõhmus, kes aastatel 1995.-2013. oli Keskerakonna liige.

Lisaks neile kahele on erakonna Läänemaa piirkonna juhatuses Aivar Oruste, Marika Prik ja Arnold Aljaste. Revisjonikomisjoni liikmeks sai Aarne Taal.

Magnuse sõnul lisab uue esimehe ametisse asumine piirkonnale kahtlemata värskust ja ei pea tähendama koheselt kardinaalseid muutusi. „Meie juhatuse liikmed on oma arvamuse avaldamises võrdsed, sest Läänemaal on tugevad tegijad. Mitmed juhatusse valituks osutunud on varasemalt panustanud kohaliku elu edendamisse volikogu töö kaudu. Mikk Lõhmus on olnud Lääne-Nigula vallavanem ja praegune volikogu esimees, Aivar Oruste olnud kohaliku vallavolikogu liige ka varem ja Arnold Aljaste tegus teistes organisatsioonides,“ rääkis Magnus.

Samuti jätkab pikaaegne juhatuse liige Marika Prik ja Marit Tamm, kelle ülesandeks jääb ka edaspidi Läänemaa piirkonna sekretariaadi töö korraldamine.